اشتداد المنافسة بين المنتخبات المشاركة في بطولة العرب بالشطرنج ببغداد

2022/03/13 | 18:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شهدت الجولة الرابعة لبطولة العرب بالشطرنج والمقامة حالياً في العاصمة بغداد في (قاعة قرطبة) بفندق المنصور ميليا منافسات مثيرة بين المنتخبات المشاركة.واشتدت المنافسة لتحقيق النتائج المميزة وصولاً إلى الجولات الاخيرة من البطولة والتي ستختتم يوم الخميس المقبل.وباختتام الجولة الرابعة من بطولة العرب بالشطرنج والتي شهدت منافسات مثيرة وكبيرة بين اللاعبين المشاركين، […]

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