مقتل صحفي أميركي وإصابة آخر بالرصاص في أوكرانيا

2022/03/13 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل صحفي أميركي وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار، الأحد، في ضاحية إربين، شمال غرب كييف، حيث يستعر القتال بين القوات الأوكرانية والروسية.وقال الجرّاح الذي تطوّع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف إن أحد الأميركيَّين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.وشاهد مراسلو الوكالة في إربين […]

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