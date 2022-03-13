الفتح: الكاظمي يعرقل عملية القبض على أبو رغيف وسيحاسب على مخالفته

2022/03/13 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأحد، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يعرقل عملية القاء القبض بحق احمد أبو رغيف، فيما أشار إلى أن عدم تنفيذ مذكرة القبض عليه تعتبر مخالفة دستورية يحاسب عليها الكاظمي.وقال الهلالي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وتطبق على […]

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