مقتل أكثر من 2100 من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي

2022/03/13 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

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قتل أكثر من 2100 من سكان مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وفق ما اعلنت بلدية المدينة ،اليوم الأحد.

وقالت بلدية ماريوبول عبر تلغرام إن “المحتلين يقصفون بوحشية وفي شكل متعمد مباني سكنية ومناطق مكتظة بالسكان ويدمرون مستشفيات للاطفال وبنى تحتية مدنية (…) حتى اليوم، قضى 2187 من سكان ماريوبول في هجمات روسية”.

المصدر: AFP

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