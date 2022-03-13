اتصال مقتدى الصدر الذي فاجأ العراقيين!

2022/03/13 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

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اتصال هاتفي فتح ابواب التواصل بين القوى السياسية العراقية بعد فترة من الانقطاع..



فالتيار الصدري بادر من جهته بفتح باب الاتفاق السياسي، وما تبقى هو دورُ باقي الاحزاب للوصول الى نتيجةٍ تفتح على إثره الابواب السياسية المغلقة..

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