بطاقة التأهل لدوري الكرة الممتاز تترنح بين كربلاء والناصرية

2022/03/13 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استمرت منافسات الجولة 20 من دوري الدرجة الاولى بكرة القدم، اليوم الاحد.وضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري الدرجة الاولى، اشتدت المنافسة بعد تعثر فريق كربلاء وتعادله من دون اهداف مع الشرقاط.في المقابل استثمر الناصرية ذلك بفوز على السماوة بثلاثية نظيفة ليتساوى الفريقين برصيد (41) نقطة مع بقاء مبارتين لكل منهما.ويسعى الفريقان […]

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