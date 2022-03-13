إحباط تهريب 7 محولات للطاقة الكهربائية في نينوى

2022/03/13 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارت، اليوم الأحد، عن إحباط عملية تهريب 7 محولات للطاقة الكهربائية في نينوى، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على المهرب.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخباراتية من القاء القبض على احد المتهمين والذي ضبط داخل عجلته 7 محولات للطاقة الكهربائية معدة للتهريب في سيطرة السدة ضمن محافظة نينوى".

وأضافت، أن "هذه المحولات تدخل ضمن خطة حماية المنتج وعليها رسم جمركي"، مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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