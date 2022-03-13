احباط عملية تهريب 7 محولات للطاقة الكهربائية في نينوى

2022/03/13 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارت ،اليوم الأحد، من احباط عملية تهريب 7 محولات للطاقة الكهربائية والقاء القبض على المهرب في نينوى.

وذكر بيان للوكالة، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخباراتية من القاء القبض على احد المتهمين والذي ضبط داخل عجلته 7 محولات للطاقة الكهربائية معدة للتهريب في سيطرة السدة ضمن محافظة نينوى التي تدخل ضمن خطة حماية المنتج وعلية رسم كمركي، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.

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