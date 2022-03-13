حارس جديد ينضم لقائمة المنتخب الوطني

2022/03/13 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، إضافة حارس مرمى نادي زاخو محمد شاكر، لصفوف المنتخب الوطني.وقال مدرب حراس المنتخب الوطني أحمد جاسم في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “الكادر التدريبي للمنتخب الوطني قرر إضافةُ الحارس محمد شاكر إلى قائمةِ حراس مرمى المنتخب الوطني، وشاركَ في التدريبات المسائيّة إلى جانبِ زملائه محمد حميد ودلوڤان […]

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