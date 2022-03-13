تجارة بغداد تحذر من أزمة جديدة للأسعار إثر نفاد الخزين الغذائي

2022/03/13 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حذرت غرفة تجارة بغداد، الأحد، من أزمة جديدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية نتيجة نفاد الخزين الغذائي، موكدةً أن الخزين الموجود في وزارة التجارة يكفي لنهاية شهر اذار الحالي فقط.وقال عضو الغرفة رشيد السعدي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “بحسب تصريحات وزير التجارة فإن الخزين الغذائي الموجود […]

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