الزراعة تعلن خطتها للسيطرة على أسعار الأعلاف

2022/03/13 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأمير أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، وضعها خطة للسيطرة على أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية.وقال مدير دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة، عباس سالم حسين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يعاني شح المياه واحتياجنا للأعلاف يصل لمليوني طن سنوياً وهو كم هائل ولا نستطيع توفيرها بسهولة"، مشيراً الى أن "الخطة التي نعمل عليها عند ارتفاع أسعار الاعلاف هي زيادة سعر التسلم أي، المزارع عند تسليمه الذرة والشعير للشركة المختصة تتم زيادة السعر حتى يتم استقطاب المزارع". وأضاف، أنه "يتم تخفيف من الاجراءات وتغيير من ضوابط التعديل الموجودة لادخال المواد العلفية التي تتناغم مع الظرف الحالي مع التشديد للحفاظ على الجودة والنوعية لأنها ضوابط وخط احمر لا يمكن التلاعب بها". وتابع أن "تقديم التسهيلات يتم من خلال الموافقات القانونية الازمة وبالنتيجة نحاول أن ندخل الكمية من المواد العلفية للعراق وايداعها في المخازن".

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