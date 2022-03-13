الزاملي يدعو إلى ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر اعمار العراق المنعقد في الكويت

2022/03/13 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاحد، إلى ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر اعمار العراق المنعقد في الكويت، مشيرا الى طي صفحة التعويضات يجب ان يكون منطلق لعلاقات متطورة بين العراق والكويت.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة ايرث نيوز، ان الزاملي استقبل بمكتبه اليوم، السفير الكويتي لدى العراق، سالم الزمانان”.[…]

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