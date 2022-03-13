طهران تكشف تفاصيل جديدة لقصف أربيل

2022/03/13 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر إيراني مطلع، الأحد، عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل الليلة الماضية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المصدر قوله إن "المركز الذي تم استهدافه في الهجوم الصاروخي هو موقع تجمع عدد كبير من الصهاينة وبالنظر إلى عدد الأشخاص الموجودين في هذه القاعدة فإن احتمال وقوع إصابات بشرية و وقوع ضحايا من الكيان الصهيوني مرتفع للغاية".

وأضاف: "أطلقت الصواريخ من المنطقة الشمالية الغربية لإيران وجميع هذه الصواريخ القوية أصابت أهدافها".وتابع: "كان الهدف الرئيسي لصواريخ الحرس الثوري الإيراني في هذا الهجوم المقر الإسرائيلي وهو بعيد عن المواقع العسكرية الأمريكية".وأردف: "بعض الجرائم الصهيونية الأخيرة ضد إيران انطلقت من الأراضي العراقية ولهذا السبب عمد الحرس الثوري الإيراني على معاقبة الكيان الصهيوني على نفس الأرض التي انطلقت منه التهديدات".

وأكد المصدر: "ومن الطبيعي في حال استمرت هذه الجرائم أن يتم الرد عليها على الأقل على نفس المستوى بل بدرجات أعلى بكثير و كما لم يتوقعه الأعداء".وتبنى الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا استراتيجيا إسرائيليا" في أربيل.

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