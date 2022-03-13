2022/03/13 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق مدرب فريق القوة الجوية حكيم شاكر، على منصبه الجديد في رئاسة البرلمان.وقرر النائب الاول لرئيس البرلمان، تسمية حكيم شاكر مستشاراً رياضياً له في البرلمان.وقال شاكر في تغريدة على “تويتر”، “على بركة الله توكلنا ، و1000 شكر لمن وضع الثقة بنا … الاصلاح واجب وطني”.يذكر أن شاكر سبق وان انتقد […]

ظهرت المقالة أول تعليق من حكيم شاكر بعد تسنمه منصب مستشار نائب رئيس البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من حكيم شاكر بعد تسنمه منصب مستشار نائب رئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من حكيم شاكر بعد تسنمه منصب مستشار نائب رئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).