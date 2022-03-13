ايران تنشر تفاصيل جديدة عن هجومها الصاروخي على اربيل ومكان انطلاق الصواريخ

2022/03/13 | 19:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد،

تفاصيل أخرى عن الهجوم الصاروخي الذي

شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة

أربيل.





وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن

"المركز الذي تم استهدافه في الهجوم

الصاروخي هو مو

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