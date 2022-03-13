2022/03/13 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تتضامن مع العراق بعد هجوم الصواريخ على اربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تتضامن مع العراق بعد هجوم الصواريخ على اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تتضامن مع العراق بعد هجوم الصواريخ على اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).