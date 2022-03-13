10 عمليات نوعية ضد الجريمة المنظمة بديالى.. تفكيك 3 خلايا

2022/03/13 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الاحد، عن تنفيذ 10 عمليات نوعية ضد شبكات الجريمة المنظمة في ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اوامرا مباشرة من بغداد زادت من الضغوط على القيادات الامنية المحلية في ديالى حول ضرورة انهاء نشاط شبكات وعصابات الجريمة المنظمة سواء في بعقوبة وبقية مدن المحافظة بعد رصد قلق شعبي من تداعيات جرائمها المتكررة ومحاولة فرض سطوتها خاصة مع مقتل احد ضباط الشرطة بهجوم من قبل تلك الشبكات قبل اشهر".

وأضافت أن "الاجهزة الأمنية وبعضها قوات خاصة قادمة من بغداد نفذت 10 عمليات نوعية خلال العام الجاري 2022 استهدفت خلايا خطيرة جدا ونجحت في تفكيك 3 منها واعتقال بعض افرادها كانت اخرها قرب ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) قبل ايام معدودة".

وأشارت الى أن "العمليات النوعية اطاحت باسماء خطيرة لكنها لم تنهي خطر تلك الخلايا والشبكات التي تنشط في مناطق متفرقة من ديالى خاصة القاطع الشمالي الشرقي والشرقي".

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