بغداد: رصاصة مجهولة المصدر تنهي حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات

2022/03/13 | 19:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقيت طفلة مصرعها اليوم الأحد، إثر تعرضها لطلق ناري مجهول المصدر في العاصمة بغداد.وقال مصدر لـ “ايرث نيوز” إن “طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، توفيت إثر طلق ناري أصيبت به، في قضاء الحسينية شمال العاصمة بغداد دون معرفة مصدره.وأضاف المصدر أن “جثة الطفلة تم نقلها إلى الطب العدلي”.

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