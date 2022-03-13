بعد 26 عاما..

2022/03/13 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن محققون في ولاية واشنطن الأميركية من حل لغز جريمة قتل سيدة قبل 26 عاما بواسطة "عقب سيجارة"

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