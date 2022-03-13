نص بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني حول قصف اربيل

2022/03/13 | 19:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني وهو ينتظر موقفاً من القيادة السياسية.

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