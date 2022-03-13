إضافة محمد شاكر إلى قائمة حراس المرمى

2022/03/13 | 19:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدَ مدرب الحراس، أحمد جاسم، أنه قد تمت إضافةُ الحارس محمد شاكر إلى قائمةِ حراس مرمى المنتخب الوطني، وشاركَ في التدريبات المسائيّة إلى جانبِ زملائه محمد حميد ودلوڤان مهدي ومحمد صالح.وقالَ جاسم: إن “سبب إضافة شاكر جاءَ بعد اعتذار الحارس علي ياسين من الالتحاقِ بسبب ارتباطه بظرفٍ عائلي يخصُ علاجَ والدته، وسيكون مرتبطاً […]

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