مجلس الأمن الوطني: العراق طلب توضيحًا رسميًا من إيران حول هجوم أربيل

2022/03/13 | 19:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأحد، توجيه طلب عبر المنافذ الدبلوماسية للحصول على "توضيحات صريحة وواضحة" من الجانب الإيراني حول هجوم أربيل.

وذكر المجلس في بيان، أنّ "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم، وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع سكّان المدينة، انطلق من الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا أنّ الاستهداف "يعدّ اعتداءً على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن كونه انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف المجلس، أنّ "العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات"، مشددًا على "موقف العراق برفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار".

وأشار المجلس، إلى أنّ "العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفًا من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء"، مؤكدًا "استمرار انعقاد المجلس لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته".

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أنّ بلاده تعمل على تحديد هدف الهجوم الإيراني في أربيل.

وأكد ساليفان في تصريح لقناة "سي بي إس"، أنّ "الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل الليلة الماضية لم يلحق أي أذى بمواقع أو مواطنين أمريكيين"، معربًا عن إدانة واشنطن لهذا القصف.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنّ "الولايات المتحدة تعمل على تحديد هدف الهجوم الإيراني"، مبينًا بالقول "من الواضح تمامًا أننا سنفعل كل ما سيكون لازمًا للدفاع عن مواطنينا ومصالحنا وحلفائنا".

وأضاف، "نجري مشاورات مع الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق بغية مساعدتهما في الحصول على قدرات الدفاع الصاروخي كي تكونا قادرتين على حماية مدنهما".

بدورها، قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في حوار مع قناة "فوكس نيوز"، "لا نعتقد أن القنصلية الأمريكية كانت هدفًا لهذا الهجوم، بل إنه كان اعتداءً على سيادة العراق".

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