2022/03/13 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشفت كتلة صادقون النيابية، الأحد، وجود اتفاقات وتنازلات مجهولة داخل التحالف الثلاثي لتمرير قانون العفو العام.وقال النائب عن الكتلة علي تركي في تصريح لوكالة / للمعلومة /، إن “صوت تحالف السيادة بدأ يرتفع داخل الأوساط السياسية ومجلس النواب للمطالبة بتنفيذ قانون العفو العام الذي يساعد الإرهابيين وتجار المخدرات والقتلة على بدء حياة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: اتفاقات مجهولة داخل التحالف الثلاثي لتمرير قانون العفو العام) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: اتفاقات مجهولة داخل التحالف الثلاثي لتمرير قانون العفو العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).