روسيا تعلن قتل “مرتزقة أجانب” في ضربات بأوكرانيا

2022/03/13 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا، اليوم الأحد، قتل “مرتزقة أجانب” في ضربات في أوكرانيا، مشددة على أنها ستواصل هجماتها عليهم.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها شنت هجوما على مدينة ستاريتشي ومنشأة تدريب في يافوريف بغرب أوكرانيا.وأضافت أن ضربة ياروفيف أودت بحياة ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ودمرت كمية كبيرة من […]

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