2022/03/13 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاحد، تفاصيل القصف الإيراني على أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نقف مع شركائنا العراقيين وسنساعد شركائنا في المنطقة في الدفاع عن أنفسهم".

وبينت أنه "لم يتضرر أي فرد أو منشآت أمريكية جراء الاعتداءات ولا دليل على أن الهجوم كان موجها ضدنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية توضح تفاصيل القصف الإيراني على أربيل: لا دليل لتوجيهه ضدنا!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية توضح تفاصيل القصف الإيراني على أربيل: لا دليل لتوجيهه ضدنا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).