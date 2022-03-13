لحظة بكاء لاعبة تنس بعد مضايقتها من أحد المتفرجين

2022/03/13 | 20:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت لاعبة التنس اليابانية، نعومي أوساكا، في نوبة بكاء، بعد مضايقتها من قبل أحد المتفرجين خلال مباراتها ضد منافستها، فيرونيكا كوديرميتوفا في بطولة "بي إن بي باريبا" المفتوحة للتنس في إنديان ويلز، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت.وطلبت من حكم المباراة التدخل وإخراج المتسبب في ذلك.

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