واشنطن تبحث ظروف مقتل الصحفي الأميركي.. وتدرس الرد

2022/03/13 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأحد، بـ"القتل الصادم والمروع" لصحفي أميركي على يد القوات الروسية في أوكرانيا، وتعهد باتخاذ "الإجراءات المناسبة" بعد الحصول على المعلومات بشأن وفاته

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