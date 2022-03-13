سيمنز تكشف عن خططها لصيف العراق

2022/03/13 | 20:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتوقع أن تعمل المحطات الثانوية الإضافية على تحسين معدلات توصيل التيار الكهربائي.

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