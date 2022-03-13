بيل جيتس يفجر مفاجأة: اختفاء الهواتف الذكية و”الوشم” هو البديل

2022/03/13 | 20:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقع بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، اختفاء الهواتف الذكية في المستقبل بشكلها الحالي.وأضاف الملياردير الأمريكي، أنه يتوقع اختفاء الهواتف الذكية لتحل مكانها تقنية حديثة تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة.ووصف التقنية المستقبلية بأنها ستكون على شكل وشم إلكتروني على الجلد، تجمع فيها البيانات الطبية والرياضية، وتسمح بإجراء المكالمات والرسائل.وتابع” التقنية […]

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