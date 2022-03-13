الاتحاد: لن ندعو الحزب الديمقراطي وخطوط التواصل معلقة إلى أشعار أخر

2022/03/13 | 20:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، أنه مع مبدأ التوافق والمشاركة في اتخاذ القرارات، موضحاً أن خطوط التواصل بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني معلقة إلى أشعار أخر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة/المعلومة/، آن “الاتحاد لا يطمح للانفراد بالسلطة وهو مع التوافق […]

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