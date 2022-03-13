2022/03/13 | 20:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

استنكر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، الهجوم الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في تصريح، "بداية ندين هذا العمل الجبان غير المبرر، وإن كانوا (إيران) يعادون جهة ما مثلما أعلنوا في بعض المواقع، فإن لأولئك دولتهم وليست دولتهم مخفية ولا تحت الأرض، ويمكنهم أنّ يتعاملوا معها".

وأضاف محمد، أنّ "القصف الصاروخي يعد محاولة للإرغام، لكنها قراءة خاطئة للأمور، لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني وشعب كردستان لن يرضخوا للقوة، ولو فعلوا ذلك لرضخوا في مواجهة القصف الكيمياوي والأنفال والترحيل القسري وكل تلك المقابر الجماعية".

وتابع بالقول، إنّ هذا القصف الصاروخي "ليس بالإشارة الطيبة، بل إشارة إلى عدم الالتفات إلى الصداقة.



ثم إنّ الذين يتحدثون عنهم عندهم دولة وعلم وربما عندهم قوات قريبة من حدود تلك الدولة"، في إشارة إلى إسرائيل حيث قال الحرس الثوري إنّ هجوم أربيل استهدف مركزًا إسرائيليًا في أربيل.

وأوضح المتحدث، أنّ "هناك زيارات مستمرة من الجانب الإيراني، وعلاقاتنا مع إيران في كردستان وفي الحزب الديمقراطي الكردستاني، علاقات متينة، فهناك زيارات ومحادثات وتبادل للآراء، لكننا قد لا نرى كل الأمور بنفس الصورة، وربما نختلف عن الإيرانيين حول طريقة إدارة البلد.



لكن خلافاتنا مع إيران لا ترقى إلى درجة تبادل القصف الصاروخي، أو اختلاق مشاكل".

وحول علاقة الهجوم بالأزمة السياسية، قال محمد، إنّ "الاتفاق الثلاثي بيننا وبين التيار الصدري والإخوة السنة كان حول تغيير أسلوب الحكم في العراق بصورة تكون هناك سلطة وحكم ومعارضة في إطار قانوني".

اقرأ/ي أيضًا:

طهران تعلن تفاصيل جديدة عن هجوم أربيل

الكاظمي يترأس اجتماعًا طارئًا حول "الاعتداء" على أربيل

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارتي يوجه رسالة حادة إلى طهران: لماذا لا تقصفون إسرائيل؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارتي يوجه رسالة حادة إلى طهران: لماذا لا تقصفون إسرائيل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).