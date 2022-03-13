2022/03/13 | 20:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن عدم ثقته في حماية حلف “الناتو” لأوكرانيا، مطالبا الحلف بتزويد كييف بالسلاح والعتاد.وقال كوليبا ردا على الصحفيين حول مدى استعداد الناتو لحماية أوكرانيا: “عندما تسألني عما إذا كان الناتو سيحمينا.حسنا، لا أتوقع ذلك”.وأضاف: “نطلب شيئا بسيطا للغاية هو تسليح أوكرانيا، وعلينا الباقي..زودونا […]

ظهرت المقالة كييف: لم نعد نعوّل على “الناتو” في حماية أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف: لم نعد نعوّل على “الناتو” في حماية أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كييف: لم نعد نعوّل على “الناتو” في حماية أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).