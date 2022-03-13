أزمة أوكرانيا تضغط على دول الخليج وأسواق الأسهم تغلق على تراجع

2022/03/13 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اغلقت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد، متأثرة بحالة عدم اليقين إزاء الصراع الدائر في أوكرانيا.وقال مسؤول أوكراني إن هجوما صاروخيا روسيا على منشأة عسكرية أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 134 بجروح اليوم الأحد.ونزل مؤشر […]

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