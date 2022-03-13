هيئة السياحة تناقش المؤتمرات الخارجية مع شركات السفر

2022/03/13 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعناقشت هيئة السياحة العراقية، اليوم الأحد، مع رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، أهداف المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات السياحية العربية والعالمية وأقربها ملتقى سوق السفر العربي 2022 في دبي.وذكرت الرابطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة الادارية للرابطة استقبلت في مقرها في العاصمة العراقية بغداد، رئيس هيئة السياحة العراقية ظافر بحر العلوم وبحضور عدد كبير من شركات السفر والسياحة والفنادق السياحية من مختلف المحافظات العراقية لعقد ندوة سياحية من اجل مشاركة شركات السفر والسياحة العراقية في المعارض والمؤتمرات السياحية العربية والعالمية في الفترة المقبلة".وقال بحر العلوم، بحسب البيان، إن "الهدف من الاجتماع تلبية دعوة رابطة شركات السفر والسياحة العراقية لحضور ندوة للمشاركة في معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في دبي وهذا المعرض مهم جدا والمشاركة فيه واسعة جدا ومشاركة الرابطة والشركات العراقية مهمة جدا للترويج للسياحة الثقافية الاثارية والدينية في العراق ونأمل أنه سينعكس ايجابا وزيادة عدد الزوار والسياح الى العراق قريبا".من جانبه بين رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي أن "الهدف من الندوة اليوم في مقر الرابطة جاء من اجل وضع السيد رئيس هيئة السياحة في اخر الخطط الموضوعة من الرابطة وتحديد اهداف المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات السياحية العربية والعالمية واقربها ملتقى سوق السفر العربي 2022 في دبي والذي سوف تكون مشاركة العراق فيه بشكل اكبر".وأشار إلى أن "الرابطة عملت وبتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية وهيئة السياحة العراقية على تخصيص مساحة خاصة لشركات السفر والسياحة العراقية المشاركة في معرض سوق السفر العربي للعام الحالي 2022، وتوحيد الجهود من اجل خلق تواجد مشرف للشركات العراقية مما يعزز مكانة العراق في المحافل العربية والعالمية".

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