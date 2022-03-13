الحريق - سعود سالم

2022/03/13 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم العودة المحزنة للفقص الزجاجي١-;-٢-;-٩-;- - الحريقوهكذا أستمرت أمور الحياة داخل هذه العائلة المثالية لمدة تقارب العشرة سنوات، حتى يوم الإثنين ١-;-١-;- من شهر يناير سنة ١-;-٩-;-٩-;-٣-;-، في حدود الساعة الرابعة صباحا، وهو الوقت الذي تمر فيه عادة سيارة جمع القمامة أمام بيت عائلة جان-كلود رومان، حيث لاحظ العمال أن هناك حريق قد شب في البيت واللهب يلتهم السقف.



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