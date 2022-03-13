النسخ في الوحي - سيد القمني

2022/03/13 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني الأسطورة والتراثالنسخ في الوحيمحاولة فهم(١-;-) تأسيسقال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى، إلَّا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وقد قال عليٌّ (رضي الله عنه) لقاضٍ: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا.



قال: هلكت وأهلكت.جلال الدين السيوطي١-;-عن ابن عباس في قول الله عز وجل وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة: ٢-;-٦-;-& ......





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