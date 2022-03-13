تحذير من جهات داخلية تتعاون مع “داعش” وتتسبب بخروقات أمنية

2022/03/13 | 20:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الأحد، أن عودة نشاطات عصابات داعش الإرهابية الى العراق يتم من خلال الأذرع الداخلية المتعاونة معها، فيما أشار إلى أن معالجة الملف الأمني تتم من خلال قطع الأذرع الموجودة داخل البلد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الاعسم في تصريح لوكالة […]

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