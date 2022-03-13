العراق يستدعي السفير الإيراني لدى بغداد - عاجل

2022/03/13 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، السفير الايراني في بغداد على خلفية الهجوم على محافظة اربيل .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "استدعت السفير الإيراني ببغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أربيل بالصواريخ".

وفي بيان تداولته وسائل إعلام رسمية إيرانية، قال الحرس الثوري إن الهجوم استهدف "مركزا استراتيجيا إسرائيليا" في العراق.

وكان مسؤولون أكراد قد قالوا إن "12 صاروخا باليستيا" أطلقت من خارج العراق استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل والمنطقة السكنية المجاورة لها، في حين أشارت تقارير إلى إصابة مدني في الهجوك.

ويأتي الهجوم بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري، وتوعدت إيران حينها بالرد.

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