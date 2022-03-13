"نورووز" يعيد انعاش صيد " الريم العراقي" قرب الحدود الايرانية

2022/03/13 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بعد توقف دام لنحو 3 اشهر متتالية بسبب برودة الاجواء عاد الصيادون الى تعقب ما تبقى من قطعان الريم العراقي قرب الحدود مع ايران شرق ديالى مع قرب حلول نوروز.

وقال محمد حسن أحد الصيادين في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "برودة الاجواء والتي دفعت درجات الحرارة الى دون الصفر مئوية بالاضافة الى هطول الامطار والمخاوف من السيول التي تغمر التلال قرب الحدود العراقية – الايرانية في محيط ناحيتي قزانية ومندلي دفعت الى توقف صيد الغزلان البرية وخاصة الريم لنحو 3 اشهر متتالية قبل ان تعاود نشاطها قبل ايام".

واضاف حسن،ان "الاجواء المناخية المستقرة مع نوروز في اشارة منه الى اعياد الربيع تجذب الكثيرين الى معاودة الصيد في عمق التلال مرة اخرى".فيما اشار مدير ناحية قزانية(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي الى ان "الصيد في تلال الحدودية مستمر ولايتوقف الا في حالات استثنائية مرتبطة بالاجواء المناخية بشكل مباشر"، مؤكدا بان "تحسن الاجواء تجذب الكثيرين لمعاودة الصيد مرة اخرى".

واقر بان "الحياة البرية في التلال الحدودية في خطر بسبب الصيد الجائر خاصة للحيوانات المهددة بالانقراض ما يستدعي وضع اسس للصيد تمنع خلاله أي عمليات صيد لاعطاء دفعة للتكاثر وتفادي فقدان حيوانات برية شكلت ميزة لمناطق الحدود منذ الاف السنين ومنها الريم العراقي".

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