شاهد.. مناورة مرعبة لسارق يخت قبل تحطيمه قوارب للهروب من الشرطة

2022/03/13 | 20:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدم يخت مسروق يبلغ طوله 60 قدمًا عبر ميناء نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، مما ألحق أضرارًا بالعديد من القوارب أثناء رحلته المدمرة.

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