"لا تجديد ولا رفض".. مستقبل صلاح في مهب الريح

2022/03/13 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت المفاوضات بين اللاعب المصري وناديه ليفربول الإنكليزي منذ أن تقدم الأخير بعرضه في ديسمبر الماضي والذي لم ينل رضا هداف الفريق، ما يهدد برحيله الصيف المقبل.

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