خبير امني: البارزاني ملزم بكشف خفايا الوجود الصهيوني في” كردستان العراق”

2022/03/13 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الخبير الامني جمال الحسن، الاحد، ان البارزاني ملزم بكشف خفايا الوجود الصهيوني في كردستان العراق.وقال الحسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تقارير اعلامية بعضها غربي تحدث بشكل معلن منذ سنوات طويلة عن وجود تمركز لدوائر مخابراتية من الموساد الاسرائيلي في كردستان العراق، رغم نفي الجهات الامنية هناك لكن الادلة كثيرة وهناك الكثير […]

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