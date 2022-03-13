2022/03/13 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور داخل شقة في فرنسا على خمس جثث بينها أربع لأطفال { غرونوبل (فرنسا) (أ ف ب) – عُثر مساء الجمعة داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرق فرنسا على جثث أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاماً وامرأة قد تكون والدتهم، على ما أفادت مصادر رسمية السبت.وقال نائب المدعي العام بوريس دوفو […]

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