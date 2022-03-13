2022/03/13 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطات في ذاكرة مسرحية أطراف المدينة 1-2 العلي يعتمد جمالاً فنياً وفكاهة جماهيرية لا تخلو من مرارة الموصل – كافي لازم بعد دخول البلاد في حالة الحصار القاسي الذي لم يحدث مثيله في تاريخ العالم المعاصر استمرت الحياة لدى العراقيين لانه شعب عريق وقوي لكن هذه المرة كان اكثر ايلاما وقسوة وهناك مشاهد تدمي القلوب.ضغط […]

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