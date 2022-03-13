2022/03/13 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أديب الجادر دافع عن العراق رغم ظروفه – محسن حسين عرفت الشخصية العراقية البارزة اديب الجادر منذ العهد الملكي وتابعت بحكم عملي الصحفي مسيرته القومية في مختلف العهود الى ان اعتقل بعد تولي حزب البعث الحكم عام 1968 وبعد عام غادر العراق ليعيش في الخارج لكنه كان يساهم في العمل القومي في عدد من المنظمات […]

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