2022/03/13 | 20:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، استدعاء السفير الإيراني ببغداد وتسلميه مذكرة احتجاج.وقالت الوزارة في بيان، “إستدعت عصر اليوم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى جُمهوريَّة العراق، وأبلغته إحتجاج الحكومة العراقيَّة على القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له محافظةُ أربيل في إقليم كردستان العراق في 2022/3/13، وما تسبّب به من خسائر مادّية، وأضرار بمنشآت […]

ظهرت المقالة على خلفية استهداف أربيل..



الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى بغداد أولاً على الايام نيوز.

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