ذي قار تسجل رقما قياسيا بعدد السائحين لمناطق الاهوار

2022/03/13 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … كشفت إدارة منظمة الجبايش للسياحة البيئية في محافظة ذي قار ، اليوم الاحد، عن رقم قياسي جديد في عدد السياح الذين يتوافدون الى مناطق الاهوار في المحافظة اسبوعيا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المختص في شؤون الاهوار حيدر الاسدي لوكالة /المعلومة/، إن “قطاع السياحة يشهد […]

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