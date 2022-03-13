العراق بعد استدعاء السفير مسجدي:ايران تنتهك السيادة العراقية وتخرق مبادىء حسن الجوار

2022/03/13 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الخارجية العراقية، الأحد،

استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد

إيرج مسجدي احتجاجاً على الاستهداف

الصاروخي الذي تعرضت له مدينة أربيل.





وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم (13

آذار 2022)، إنها "است

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