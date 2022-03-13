بغداد تستدعي السفير الإيراني وتحتج على قصف أربيل

2022/03/13 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الاحد، السفير الايراني في بغداد على

خلفية الهجوم على محافظة اربيل .

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنها

"استدعت السفير الإيراني ببغداد وسلمته

مذكرة احتجاج على خلف

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