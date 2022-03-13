تقرير مصور عن الحياة الاجتماعية في كربلاء المقدسة منتصف تسعينات القرن الماضي

2022/03/13 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية تقريرا مصورا عن

الحياة الاجتماعية قي محافظة كربلاء

المقدسة وتظهر في التقرير الذي ينشر

لاول مرة حركة العمل بالاسواق ابان فترة

الحصار الجائر على الشعب العراقي

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